Kudüs Müftüsü serbest bırakıldı

İsrail polisinin, Kudüs Müftüsü Şeyh Muhammed Hüseyin'i serbest bıraktığı bildirildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail polisi gün içinde gözaltına aldığı Kudüs Müftüsü Hüseyin'i serbest bıraktı.

Kudüs Müftüsü Hüseyin'in oğlu Ömer Hüseyin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, babasının Mescid-i Aksa'nın Aslanlı (El-Esbat) Kapısı'nda toplanan Filistinlilere cuma namazını kıldırmak üzere bölgeye geldiği sırada İsrail polisi tarafından zor kullanılarak göz altına alındığını belirtmişti.

İsrail polisi, sabah saatlerinde Mescid-i Aksa'da silahlı saldırıda bulunduğunu iddia ettiği 3 Filistinliyi öldürmüş, olayda yaralanan 2 İsrail polisinin ise kaldırıldıkları hastanede öldüğünü açıklamıştı.

Açıklamada, Mescid-i Aksa'nın kapılarının kapatıldığı ve Kudüs Bölge Polis Müdürlüğü'nün bugün Aksa'da namaz kılınmasına izin vermeyeceği belirtilmişti.

İsrail polisi ayrıca Aksa'nın da içinde bulunduğu Kudüs'ün surlarla çevrili Eski Şehir bölgesini ve çevresindeki yolları da giriş çıkışa kapatmış, şehrin çevresinde bulunan Filistinlileri de uzaklaştırarak, surların yüz metre kadar ilerisine demir barikatlar kurmuştu.

