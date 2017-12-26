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Kudüs direnişinin sembolü Cuneydi'nin serbest bırakılmasına yapılan itiraz kabul edildi

İsrail mahkemesi, 16 yaşındaki Fevzi el-Cuneydi hakkındaki serbest bırakılma kararına savcılık tarafından yapılan itirazı kabul etti.