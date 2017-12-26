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Buradasınız : » » Kudüs direnişinin sembolü Cuneydi'nin serbest bırakılmasına yapılan itiraz kabul edildi

Kudüs direnişinin sembolü Cuneydi'nin serbest bırakılmasına yapılan itiraz kabul edildi

İsrail mahkemesi, 16 yaşındaki Fevzi el-Cuneydi hakkındaki serbest bırakılma kararına savcılık tarafından yapılan itirazı kabul etti.

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Kudüs direnişinin sembolü Cuneydinin serbest bırakılmasına yapılan itiraz kabul edildi

Kudüs direnişinin sembol ismi 16 yaşındaki Fevzi el-Cuneydi'nin avukatı Ferah Debayise, 20 gündür gözaltında tutulan müvekkilinin kefaletle serbest bırakılması yönündeki karara, savcılığın yaptığı itirazın İsrail Ofer Mahkemesi tarafından kabul edildiğini söyledi.

Kudüs direnişinin sembolü Cuneydi'nin gözaltı süresi yeniden uzatıldı

İsrail savcılığından Cuneydi'nin serbest bırakılma kararına itiraz

Kudüs direnişinin sembol ismi Fevzi el-Cuneydi'nin amcası Reşat el-Cuneydi Ankara'da

Debayise ayrıca, mahkemenin, Cuneydi'nin yargılanması kapsamında yarın yeni bir duruşma yapılmasına karar verdiğini aktardı.

Filistinli Cuneydi, 7 Aralık'ta işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan El-Halil şehrinde "gözleri bağlanarak" çok sayıda asker tarafından gözaltına alınmış, bu görüntü sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı.

Ofer Mahkemesi, geçen pazar günü Cuneydi'nin kefaletle serbest bırakılması kararını kabul etmiş, ancak savcılık buna itiraz etmişti.

Kaynak: AA/TRT Haber

Etiketler: kudüs, israil, filistin, Fevzi el-Cuneydi
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