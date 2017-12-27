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Buradasınız : » » Kudüs direnişinin sembol ismi Cuneydi serbest bırakıldı

Kudüs direnişinin sembol ismi Cuneydi serbest bırakıldı

İsrail askeri mahkemesi, Kudüs direnişinin sembol ismi 16 yaşındaki Fevzi el-Cuneydi’nin tutuksuz yargılanmak üzere kefaletle serbest bırakılmasına karar verdi.

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Kudüs direnişinin sembol ismi Cuneydi serbest bırakıldı

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İşgal altındaki Batı Şeria’da gözaltına alınan Fevzi el-Cuneydi, Ramallah kentinin batısındaki Ofer Askeri Mahkemesi tarafından 10 bin Şekel (11 bin TL) mali kefaletle serbest bırakıldı.

Cuneydi'nin avukatı Ferah Debayise, yaptığı açıklamada, 21 gündür gözaltında tutulan müvekkilinin kefaletle serbest bırakılması yönündeki kararın, Ofer Askeri Mahkemesi tarafından kabul edildiğini ve savcılığın gözaltı süresinin uzatılması talebini reddettiğini belirtti.

Debayise, Cuneydi’nin 14 Ocak 2017’de yeniden mahkemeye çıkacağını kaydetti.

Filistinli Cuneydi, 7 Aralık'ta işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan El-Halil şehrinde "gözleri bağlanarak" çok sayıda asker tarafından gözaltına alınmış, bu görüntü sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı.

Ofer Mahkemesi, geçen pazar günü Cuneydi'nin kefaletle serbest bırakılması kararını kabul etmiş, ancak savcılık buna itiraz etmişti.

Kaynak: AA
 

Etiketler: kudüs, direniş sembol, Cüneydi
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