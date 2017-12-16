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Buradasınız : » » Kudüs direnişinin sembol ismi Cüneydi kendine uygulanan işkenceyi anlattı

Kudüs direnişinin sembol ismi Cüneydi kendine uygulanan işkenceyi anlattı

Kudüs direnişinin sembol ismi Cüneydi, İsrail askerleri tarafından kendisine uygulanan işkenceyi avukatına anlattı.

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Kudüs direnişinin sembol ismi Cüneydi kendine uygulanan işkenceyi anlattı

Batı Şeria'da çok sayıda İsrail askeri tarafından gözleri bağlı şekilde götürülürken çekilen fotoğrafıyla adeta Kudüs direnişinin sembolü olan 14 yaşındaki Fevzi el-Cüneydi'nin insanlık dışı muamelelere maruz kaldığını anlattı.

İsrail Ofer hapishanesinde Cüneydi'yi ziyaret eden avukat Memun el-Haşim, gözaltına alınma sürecindeki detayları kendisinden dinledi.

Cüneydi 7 Aralık'ta çatışmaların yaşandığı Tuffah Caddesinden akrabalarını ziyarete giderken İsrail askerleri tarafından darp edilerek gözaltına alınmıştı.

"İşkenceden duyduğu acı sebebiyle kendinden geçecek bir duruma geldi"

Ellerinin askerler tarafından plastik kelepçeyle bağlandığını söyleyen Cüneydi, gözlerinin kapatıldığını ve çıplak ayakla konteyner bölgesine götürüldüğünü, yolda hakarete ve darba maruz kaldığını, ayrıca ayakkabısını istediğinde askerler tarafından daha fazla dövüldüğünü aktardı.

Cüneydi, askerlerin kendisini bir odaya kapattığını, ayağına soğuk su dökerek üzerine botlarıyla çıkarak çiğnediklerini, söz konusu bu işkenceden duyduğu acı sebebiyle kendinden geçecek bir duruma geldiğini söyledi.

Vücudundaki darp izleri ve sağlık durumunun kötü olması sebebiyle Atsiyon Cezaevi İdaresinin kendisini kabul etmediğini aktaran Cüneydi, bunun üzerine hastaneye götürüldüğünü daha sonra da Ofer hapishanesine getirildiğini anlattı.

Avukat Haşim ise Cüneydi'nin sorgulama için kelepçelendiğini, ailesini aramasına ve avukatının sorgulamada hazır bulunmasına izin verilmediğini ayrıca ifadesinin tercüme edilmeden İbranice olarak imzalanmaya zorlandığına dikkati çekti.

Kaynak: AA
 

Etiketler: kudüs, israil, Cüneydi, Batı Şeria
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