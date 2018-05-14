Kudüs davasına önce bacaklarını sonra canını verdi

ABD Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınmasını ve İsrail'in kuruluş yıl dönümü olan Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılını protesto etmek için Gazzeliler İsrail sınırında günler öncesinden çadırlar kurdu.

İsrail’in saldırısı sonucu Gazze, 2014'ten bu yana en kanlı gününü yaşadı. İsrail askerleri orantısız güç kullanarak, Gazze'deki protestoları kana buladı.

İsrail'i protesto için sokağa çıkanlar arasında, 29 yaşındaki Filistinli Fadi Ebu Salah da vardı. Salah, Filistin davasına önce iki bacağını verdi.

Bugün ise Gazze sınırındaki protestolarda İsrail askerlerinin açtığı ateşle şehit olan 58 Filistinliden biri oldu.

Gazze'nin Han Yunus kentinin doğusundaki İsrail sınırında düzenlenen gösteriler sırasında, sınırın diğer tarafındaki İsrail güçleri tarafından şehit edilen Fadi Ebu Salah, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Kaynak: TRT Haber