  • 15 MAYIS 2018, SALI

TRT Haber

  • DOLAR 4.367
    EURO 5.211
  • BIST 103370.42
    ALTIN 184.348
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Kudüs davasına önce bacaklarını bugün ise canını verdi

Kudüs davasına önce bacaklarını bugün ise canını verdi

İsrail'in 2008 yılında Gazze'ye düzenlediği saldırılarda iki bacağını kaybeden Filistinli Fadi Ebu Salah, Gazze sınırında protestolarda şehit oldu.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Kudüs davasına önce bacaklarını bugün ise canını verdi

ABD Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınmasını ve İsrail'in kuruluş yıl dönümü olan Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılını protesto etmek için Gazzeliler İsrail sınırında günler öncesinden çadırlar kurdu.

İsrail’in saldırısı sonucu Gazze, 2014'ten bu yana en kanlı gününü yaşadı. İsrail askerleri orantısız güç kullanarak, Gazze'deki protestoları kana buladı.

İsrail'i protesto için sokağa çıkanlar arasında, 29 yaşındaki Filistinli Fadi Ebu Salah da vardı. Salah, Filistin davasına önce iki bacağını verdi.

Bugün ise Gazze sınırındaki protestolarda İsrail askerlerinin açtığı ateşle şehit olan 55 Filistinliden biri oldu. 

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: filistin, gazze, israil
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER