Kudüs, Batı Şeria ve Gazze'de göstericilere müdahale: 92 yaralı

ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararının protesto edildiği işgal altındaki Doğu Kudüs, Batı Şeria ve Gazze'de İsrail güçleriyle Filistinliler arasında çıkan olaylarda 92 Filistinlinin yaralandığı bildirildi.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamada, Doğu Kudüs'ün Selahaddin Caddesi'nde 12, Batı Şeria'nın Ramallah, Beytullahim ile Tulkerim kentlerinde 48, İsrail ablukası altındaki Gazze sınırında ise 32 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze sınırında İsrail güçleri ile Filistinliler arasında 20 noktada çatışma çıktığı ifade edildi.

#SONDAKİKA

Doğu Kudüs'te skandal kararı protesto edenlere İsrail polisi sert müdahale ediyor. pic.twitter.com/Q3262o4icr — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 9 Aralık 2017

Yaklaşık 600 Filistinlinin Batı Şeria'daki çatışma noktalarında İsrail askerlerine taş attığı ve araç lastiklerini ateşe verdikleri belirtilen açıklamada, Gazze sınırındaki gösterilerde ise İsrail askerleri ile yaklaşık 450 Filistinli arasında olaylar yaşandığı aktarıldı.

İsrail polisinden işgal altındaki Doğu Kudüs'teki olaylara ilişkin yapılan açıklamada ise 6 Filistinlinin gözaltına alındığı, olaylarda iki İsrail polisinin de hafif şekilde yaralandığı belirtildi.

Kaynak: AA