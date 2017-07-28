Kudüs, Batı Şeria ve Gazze'de 300 kişi yaralandı

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Doğu Kudüs, Batı Şeria ve Gazze sınırında Mescid-i Aksa'ya destek ve işgale karşı gösteri yapan Filistinlilere müdahalesinde bugün 300 kişinin yaralandığı bildirildi.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, işgal altındaki Doğu Kudüs, Batı Şeria ve Gazze sınırındaki Filistinlilere göz yaşartıcı bomba, plastik ve gerçek mermi ile müdahale eden İsrail askerlerinin 300 Filistinliyi yaraladığı belirtildi.

Açıklamada, birçok Filistinlinin vücutlarında kırıkların meydana geldiği, 180 kişinin gazdan etkilendiği, 77 kişinin plastik mermi, 9 kişinin ise gerçek mermiyle yaralandığı kaydedildi.

Gazze sınırındaki gösterilerde de 25 kişinin yaralandığı ifade edilen açıklamada, diğer yaralıların ise Ayrım Duvarı'nın diğer tarafında kalan bölgeler, Ramallah, Eriha, Kalkilya, Beytüllahim, El-Halil ve Nablus kentlerinden olduğu aktarıldı.

Olaylarda iki Filistinli hayatını kaybetti

İsrail askerlerinin, bugün işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Beytüllahim yakınlarındaki Goi Etziyon Yahudi yerleşim birimi önünde bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla ateş etmesi sonucu 24 yaşındaki Abdullah Mahmud Takatıka hayatını kaybetti.

Gazze sınırında düzenlenen gösterilere İsrail askerlerinin müdahalesi sonucu, göstericilerden 16 yaşındaki Abdurrahman Ebu Humeyse yaşamını yitirmişti.

Son iki haftada neler yaşandı?

İsrail polisi, 14 Temmuz Cuma günü Mescid-i Aksa'da silahlı saldırıda bulunduğunu iddia ettiği 3 Filistinliyi öldürmüştü. Olayda yaralanan 2 İsrail polisinin ise kaldırıldıkları hastanede öldüğü açıklanmıştı.

Olayın ardından Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatan İsrail güçleri, Harem-i Şerif'in iki kapısını 16 Temmuz Pazar günü açmış, ancak kapılara elektronik metal arama dedektörleri yerleştirmişti.

İsrail Güvenlik Kabinesi'nin aldığı karar üzerine Mescid-i Aksa'nın kapılarındaki dedektörler 25 Temmuz'da kaldırılmıştı.