Kudüs, Arap coğrafyasının turizm başkenti seçildi

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, Arap Turizm Örgütü Başkanı Bender bin Fehd el-Fuhayd, geçen yıl Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen 20. Arap Turizm Bakanları Konseyi Toplantısı'nda sunulan öneri doğrultusunda "2018 Arap Turizm Başkenti" sıfatının Kudüs'e verildiğini söyledi.

Fuhayd, Arap Turizm Bakanları Konseyi'nin Kudüs'ün Arapların hafızasındaki konumunu pekiştirmenin yanı sıra dini ve tarihi konumunu ön plana çıkarmayı hedeflediğini belirtti.

Arap Turizm Örgütü'nün her yıl Arap coğrafyasından bir kenti "Turizm Başkenti" olarak belirlediğini kaydeden Fuhayd, bu kapsamda söz konusu şehrin tarihi, kültürel ve turistik değerini öne çıkaran faaliyetler gerçekleştirildiğini vurguladı.

Kaynak: AA