Küba'daki ABD'li diplomatlara sonik saldırı iddiası

Küba'da 2 Amerikalı diplomat daha işitme kaybıyla karşı karşıya.

Amerikan Dışişleri Bakanlığı, Havana'daki Amerikan büyükelçiliğinde işitme kaybına uğrayan diplomatların ve yakınlarının sayısının 21'e yükseldiğini açıkladı.

Washington, bir sağlık saldırısı ile karşı karşıya olduğu görüşünde. ABD Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre, son 2 işitme kaybı vakası geçen ay yaşandı.

İşitme kaybına diğer bazı semptomlarının da eşlik ettiği belirtildi, ayrıntılı bilgi verilmedi. Böylece geçen yıl sonlarından buyana yaşanan benzer vakaların sayısı 21'e yükseldi.

Amerikalı yetkililer, vakalarda süreklilik arzeden işitme kaybı, denge bozukluğu, baş ağrısı ve beyinde hafif travma görüldüğünü kaydediyor.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, daha önce yaptığı açıklamada, bir sağlık saldırısı ile karşı karşıya olduklarını söylemişti.

Saldırının sonik saldırı olduğu ileri sürülüyor. Amerika, saldırılara misilleme olarak geçen Mayıs ayında 2 Kübalı diplomatı sınır dışı etmişti.

Küba, iddiaların araştırdığını açıklamakla yetinmişti.

