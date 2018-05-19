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Küba'da düşen yolcu uçağının kara kutularından biri bulundu

Küba'nın başkenti Havana'da, dün kalkışından kısa süre sonra düşen Boeing 737 tipi yolcu uçağının kara kutularından birisine ulaşıldı.

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Kübada düşen yolcu uçağının kara kutularından biri bulundu

Küba'da dün 104 yolcu ve 9 mürettebatıyla Havana'dan Holguin kentine gitmek üzere Jose Marti Uluslararası Havalimanı'ndan havalandıktan kısa bir süre sonra düşen yolcu uçağının kara kutularından birisi bulundu.

Ulaştırma Bakanı Adel Yzquierd, kara kutunun hasar görmemiş olduğunu belirterek, ikinci kara kutuyu da bulmayı ümit ettiklerini kaydetti.

Kazada yaralı kurtulan 3 kişinin sağlık durumları ciddiyetini koruyor

Küba'nın resmi gazetesi Granma, 113 kişinin bulunduğu düşen uçaktan sadece 3 kişinin kurtulduğunu duyurmuştu.

Kazadan ağır yaralı olarak kurtulan 3 kişinin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu ve tedavilerine devam edildiği belirtildi.

Uçağın, Cubana Havayolları tarafından Meksikalı bir şirketten kiralandığı ifade edildi.

Küba'nın Artemisa kentinde geçen yıl bir askeri uçak düşmüş, kazada 8 kişi hayatını kaybetmişti. 2010'da da Santiago-Havana seferini yapan bir yolcu uçağının düşmesi sonucu 68 kişi yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: küba, Havana, uçak, kara kutu
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