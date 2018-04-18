Küba'da Castro dönemi sona eriyor

Devlet Başkanı Raul Castro'nun yerini alacak birinci başkan yardımcısı Miguel Diaz-Canel, 57 yaşında bir mühendis. Toplum yaşamında liberal eğilimli ve teknoloji yanlısı olmasına rağmen 1959 devriminden beri Küba'yı yöneten Fidel ve Raul Castro kardeşlerden sonra ülkenin emanet edilebileceği güvenilir bir isim olarak görülüyor.

Şimdiki başkan Raul Castro (86), devrimden sonra Küba lideri kardeşi Fidel Castro'dan başkanlık görevini 2008 yılında devralmıştı.

Raul Castro, başta ABD ile ilişkilerin düzelmesi olmak üzere ülkede önemli reformlar yaptı ancak dünyada az sayıda kalan Sovyet tarzı devletçi ekonomiye getirdiği yenilikler sınırlı kaldı.

Küba ekonomisi, 1985 yılına kadar destek aldığı Sovyetler Birliği döneminde olduğundan daha da küçüldü.

Küba ekonomisi kötüye gidiyor

Diaz-Canel, her ne kadar ekonomide hızlı bir iyileşme hedeflese de, ihtiyatlı bir başlangıç yaparak öncelikle muhafazakarların desteğini kazanmayı bekleyebilir.

Ancak Küba ekonomisinin, destekçisi Venezuela'nın içine düştüğü krizden olumsuz etkilenmesi ve ABD ile ilişkilerin Donald Trump'ın başkan olmasından sonra yeniden bozulması nedeniyle, bazı Kübalılar gelecekten çok emin görünmüyor.

Parlamentonun yönetime Castro'dan daha genç siyasetçileri getirmesi bekleniyor. Bunlar arasında Dışişleri Bakanı Bruno Rodrigues ve Komünist Parti başkanı Mercedes Lopez Acea var. Buna rağmen yönetimden çekilse de, Komünist Parti üzerindeki etkinlikleri sayesinde Raul Castro ve kendisi gibi eski kuşak komünistlerin sahip oldukları gücü muhafaza etmeleri de bekleniyor.

Kaynak: Reuters