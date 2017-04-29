Küba'da büyük kırmızı göç başladı

Bu doğa olayını izlemeye gelen yüzlerce turist, bu olayı kameraya alır veya fotoğraflayarak ölümsüzleştirir.

Yengeçlerin bu uzun yürüyüşü yapmalarının nedeni ise yumurtalarını güvenli bir yere bırakmaktır. Kara Yengeçleri üreme dönemlerinde kıyı kesiminde yumurtalarını bırakarak denize geri dönerler. Bu yolun ölümcül bir yol olması da Yengeçler için büyük bir risk. Milyonlarca yengeç yürümeye başladıklarında, öncelikle kuşların ve diğer doğa hayvanlarından korunmaları zorlaşır, ayrıca geçiş düzergahların’daki yollardan geçen arabaların da yengeçleri ezmeleri sonucu bir çok yengeç telef olur. Bu tehlikeli yürüyüş ilkbahar’da gerçekleşmektedir.

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