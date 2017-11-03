Küba ile ABD arasındaki sonik saldırı krizi büyüyor

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, sonik saldırı sonucu işitme kaybı yaşadıkları iddia edilen 24 diplomatla ilgili ABD'yi "kasten yalan söylemekle" itham etti.

Konunun, eski ABD Başkanı Barak Obama döneminde kurulan "ikili ilişkilere zarar vermek ve ilerlemeyi ortadan kaldırmak için siyasi bir bahane" olarak kullanıldığını iddia eden Rodriguez, söz konusu anlaşmazlığın, kültürel, sportif ve öğrenci etkinliklerinin yanı sıra tarımla ilgili teknik toplantılar ve önerilen halk sağlığı iş birliğinde gecikmelere neden olduğunu belirtti.

ABD yönetimi, düzenlendiği öne sürülen sonik saldırılardan Küba hükümetini direkt suçlamasa da hükümetin, topraklarındaki diplomatları koruma mecburiyetini yerine getirmediğini savunuyor.

Diplomatlardaki işitme kaybı

ABD'nin Havana'daki Büyükelçiliğinde geçen yıldan bu yana diplomatların ve aile fertlerinin de aralarında bulunduğu 24 kişide, bir tür sonik saldırıdan kaynaklandığı tahmin edilen işitme kaybı ile görsel ve bilişsel bazı rahatsızlıklar görüldüğü ifade edilmişti. ABD, olayın ardından ülkedeki personel sayısını azaltma kararı almıştı.

Küba'da işitme kaybı yaşayan ABD'li diplomatların ofislerinde ve konutlarında duyduklarını iddia ettikleri seslerin bir kaydı, ilk kez 13 Ekim'de kamuoyu ile paylaşılmıştı. Kayıtta yüksek frekansta sürekli ve tiz bir ses duyuluyordu. Söz konusu gürültünün diplomatların fiziksel semptomlar yaşamadan önce duyduklarını ifade ettikleri farklı ses varyasyonlarının hemen hepsinde bulunduğu bildirilmişti.

Kaynak: AA