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KSYÖ Duma'ya inceleme heyeti gönderecek

BM Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü, Duma'ya inceleme heyeti göndereceğini açıkladı.

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KSYÖ Dumaya inceleme heyeti gönderecek

Suriye'nin Doğu Guta bölgesinde muhaliflerin kontrolündeki son nokta olan Duma'daki kimyasal saldırı ardından Rusya ve Beşşar Esed rejiminin "inceleme heyeti gönderin" davetine Birleşmiş Milletler Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nden (KSYÖ) yanıt geldi. 

BM Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü, Suriye'nin davetini birkaç saat içinde kabul etti.

Duma'da kimyasal silah kullanıldığı suçlamalarını incelemek üzere yakında bir inceleme heyeti göndereceklerini açıkladı.

Kesin tarih verilmeyen açıklamada Örgüt, Suriye hükümetinden bunun için gerekli hazırlıkları yapmalarını istedi. 

Suriye ve Rusya, gönderilecek heyete koruma sağlamayı taahhüt etmişti.

KSYÖ Genel Direktörü Ahmet Üzümcü, dün, Suriye rejiminin, Doğu Guta'da muhaliflerin kontrolündeki son nokta olan Duma ilçesinde hafta sonu düzenlendiği kimyasal silah saldırısından ciddi endişe duyduğunu belirtmişti.

Üzümcü, kimyasal silah kullanıldığı iddia edilen saldırı hakkında hazırlanan rapor ulaştıktan sonra hemen ön araştırma yapıldığını ve FFM'nin, kimyasal silahların kullanılıp kullanılmadığını tespit etmek için mevcut kaynaklardan daha fazla bilgi toplamaya çalıştığını söylemişti.

Suriye'de rejiminin, Doğu Guta'da muhaliflerin kontrolündeki son nokta olan Duma ilçesinde sivil yerleşimlere önceki 7 Nisan'da düzenlediği kimyasal silah saldırısında 78 sivil ölmüştü.

Kaynak: Reuters, AA

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