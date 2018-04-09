KSYÖ, Doğu Guta'daki olayların takipçisi

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (KSYÖ) Genel Direktörü Ahmet Üzümcü, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin, Doğu Guta'da muhaliflerin kontrolündeki son nokta olan Duma ilçesinde hafta sonu düzenlendiği kimyasal silah saldırısı hakkında yazılı açıklama yaptı.

Üzümcü, KSYÖ Durum Merkezi'nin olayları yakından izlediğini ifade etti. Saldırıdan duyduğu endişeyi paylaştı.

"Kimyasal silah kullanıldığı iddia edilen saldırı hakkında hazırlanan rapor ulaştıktan sonra hemen ön araştırma yapıldı. Durum Tespit Misyonu (FFM), kimyasal silahların kullanılıp kullanılmadığını tespit etmek için mevcut kaynaklardan daha fazla bilgi toplamaya çalışıyor. FFM bulgularını taraf ülkelere rapor halinde sunacaktır. Bu konuda ciddi kaygı duyuyorum."

Suriye'de Esed rejiminin, Doğu Guta'da muhaliflerin kontrolündeki son nokta olan Duma ilçesindeki sivil yerleşimlere önceki gün düzenlediği kimyasal silah saldırısında, en az 78 sivil ölmüştü.

Kaynak: AA