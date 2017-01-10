Kritik Cenevre zirvesinin açılışını Guterres yapacak

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, İsviçre'nin Cenevre kentinde 12 Ocak'ta garantör ülkelerin katılımıyla düzenlenecek Kıbrıs konusundaki uluslararası konferansın açılışını yapacağı bildirildi.

BM Cenevre Ofisi'ndeki basın toplantısında konuşan BM Enformasyon Merkezi'nin Başkanı Alessandra Vellucci, Genel Sekreter Guterres'in uluslararası konferansa katılmak üzere yarın New York'tan ayrılarak Cenevre'ye geçeceğini aktardı.

Vellucci, Guterres'in perşembe günü gerçekleştirilecek konferansın açılışını yapacağını ve ilk oturumuna başkanlık edeceğini ifade etti.

Öte yandan Vellucci, 12 Ocak'ta garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere ile adanının her iki kesiminin katılacağı uluslararası konferansta, Avrupa Birliğinin de gözlemci sıfatıyla yer alacağını söyledi.

"Konferansın katılım düzeyi netleşmedi"

Vellucci, "Konferansın katılım düzeyine ilişkin henüz elimizde teyit edilmiş bir bilgi yok. AB gözlemci olarak katılacak fakat hangi düzeyde temsil edilecek henüz netleşmedi. Doğrusu garantör ülkeleri kimin temsil edeceği de belli değil. Yarın sabah daha detaylı bilgi paylaşabiliriz." dedi.

Kıbrıs sorununa çözüm bulmak için Birleşmiş Milletler gözetiminde sürdürülen müzakereler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum lideri Nikos Anastasiadis'in katılımıyla İsviçre'deki BM Cenevre Ofisi'nde dün başlamıştı.

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide ise düzenlediği basın toplantısında, konferansın başarısını 3 gün boyunca sürecek müzakerelerin belirleyeceğini söylemişti.

Eide, "(Konferans) En üst düzeyde veya ikinci yüksek düzeyde gerçekleşecek. Türkiye ve Yunanistan bugünden başlayarak 11 Ocak'a kadar burada neler olacağını takip ediyor." ifadesini kullanmıştı. AA