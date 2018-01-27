Dünyanın konuştuğu sanal para bu kez dudak uçuklatan bir soygunla gündeme geldi. Japonya’nın en büyük kripto para borsasından 530 milyon dolar çalındı.

Kripto para tarihinin en büyük soygunu, 8 saat sonra farkedildi.

Soygunun ardından borsada tüm kripto para işlemleri durduruldu. Kripto para borsası yetkilileri basın toplantısıyla soygunu ve çalınan para miktarını açıklayıp özür diledi.

Çalınan paranın Japonya’da son dönemin popüler para birimlerinden NEM olduğu belirtilirken, büyük soygunun ardından başta Bitcoin olmak üzere bir çok dijital para biriminin değerlerinde düşüş yaşandı.

Tüm kripto para birimlerini yasal olarak tanıyan Japonya dünyanın en büyük dijital para pazarı.

Kaynak: TRT Haber

