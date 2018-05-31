Kripto para bağımlıları için tedavi merkezi kuruldu

Halihazırda alkol ve uyuşturucu madde bağımlılarını tedavi eden Peeblesshire'daki Castle Craig Hastanesi'nde açılan "Kripto bağımlıları" bölümünde, hastalar yatılı şekilde tedavi edilecek.

"Kripto para pazarı, kumarbazlara hitap ediyor"

Uzmanlara göre kripto para bağımlıları ve kumar bağımlıları, benzer davranışlar gösteriyor.

Castle Craig Hastanesi'nde kumar terapisti olarak çalışan Chris Burn, "Kripto para ticaretinde yüksek riskli dalgalanmalar, kumarbazlara hitap ediyor. Bu pazar, gerçekten heyecan verici ve insanlara bir kaçış sağlıyor" dedi.

Şu anda Castle Craig Hastanesi'nde terapist olan eski bir kumar ve uyuşturucu madde bağımlısı Tony Marini ise, merkezde bazı tedavilere öncülük edecek.

Marini, "Bağımlılık deneyimim bana, aynı probleme sahip kişilere karşı anlayış ve empati olanağı sunuyor. Tedavinin anahtarı, bağımlıların yaşam hikayelerini paylaşması. Böylece birbirleriyle bağ kurabilecekler ve yalnız olmadıklarını fark edecekler" dedi.

Kaynak: Skynews