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Kremlin'den Soçi açıklaması

Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, Suriye'deki siyasi uzlaşmaya ulaşmanın son derece detaylı bir süreç olduğunu söyledi.

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Kremlinden Soçi açıklaması

Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Soçi’de düzenlenecek Ulusal Diyalog Kongresi'ne yönelik yapılan çalışmaların karmaşık ve zor bir süreç olduğuna işaret etti.

"Çözümü sonuçlandıracağını beklemek doğru değil"

Kongrenin düzenlenmesine yönelik atılan adımların, Suriye'deki siyasi uzlaşmaya doğru somut bir ilerleme olduğunu vurgulayan Peskov, “Ancak Suriye'deki siyasi uzlaşmaya ulaşmak, son derece detaylı bir süreç. Bu yüzden kongreyle Suriye’deki siyasi çözümün sonuçlandırılacağını beklemek doğru değil.” diye konuştu.

Soçi zirvesi

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Soçi’de 30 Ocak’ta düzenlenmesi beklenen Suriye Ulusal Diyalog Kongresi için yaklaşık bin 600 kişiye davetiye gönderildiğini açıklamıştı.

Rusya'nın Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentiev de daha önce yaptığı açıklamada, ağırlıklı olarak Suriye anayasasının istişare edileceği kongrede tüm taraflara söz hakkının tanınacağını söylemişti.

Kaynak: AA

Etiketler: Peskov, kremlin, rusya
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