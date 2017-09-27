  • 27 EYLÜL 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Kremlin'den S-400 açıklaması

Kremlin'den S-400 açıklaması

Kremlin Sözcüsü Peskov, "Türkiye ve Rusya arasında, uluslararası hukuka uygun askeri-teknik iş birliğini eleştirmeye kimsenin hakkı yok” dedi.

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Kremlinden S-400 açıklaması

Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, "Türkiye ve Rusya arasında, uluslararası hukuka uygun ve herhangi bir üçüncü ülkeye yönelik olmayan askeri-teknik iş birliğini eleştirmeye kimsenin hakkı yok." dedi.

Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüşmek için yarın Türkiye'yi ziyaret edeceğini anımsattı.

Ziyaretin son derece yakın Türkiye ve Rusya ilişkilerine yönelik pragmatik amaçlarla gerçekleşeceğini belirten Peskov, “İki ülke arasında ticari, ekonomik, yatırım, askeri-teknik alanlar, kültür ve dev projelerin uygulanmasına yönelik yakın bir iş birliği söz konusu.” diye konuştu.

Peskov, S-400 hava savunma sistemlerine yönelik de değerlendirmelerde bulunarak “Türkiye ve Rusya arasında, tamamen uluslararası hukuka uygun ve herhangi bir üçüncü ülkeye yönelik olmayan askeri-teknik iş birliğini eleştirmeye kimsenin hakkı yok.” ifadesini kullandı.

Suriye dahil olmak üzere bölgesel konularda da Rusya ve Türkiye arasında önemli bir iş birliğinin bulunduğuna işaret eden Peskov, “Bu konular da yarın yapılacak görüşmede ele alınacak.” ifadelerini kullandı.

Erdoğan ve Putin'in, başta bölgedeki son gelişmeler olmak üzere tüm konuları 28 Eylül Perşembe günü Ankara'da bir araya gelerek geniş biçimde ele alması bekleniyor.

Etiketler: Kremlin Sözcüsü Peskov, S-400, türkiye, rusya
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