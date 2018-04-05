Kremlin'den Rus hesaplarını kapatan Facebook'a cevap: Düşmanca bir hareket

Gazetecilere konuşan Peskov, son günlerde veri skandalıyla boğuşan sosyal paylaşım sitesi Facebook'ta, Rus basın kuruluşlarına ait sayfaların kapatılmasının düşmanlık olup olmadığı yönündeki soruya, "Öyle" yanıtını verdi.

Sözcü Peskov, "Elbette konuyu inceliyoruz ve bundan dolayı üzüntü duyuyoruz" dedi.

Facebook kurucusu Mark Zuckerberg, Rus İnternet Araştırma Ajansı (IRA) yönetimindeki 273 sayfa ve hesabı kapatma kararı aldıklarını duyurmuştu. Zuckerberg, kapatılan sayfalardan bazılarının Rus haber kuruluşlarına ait olduğunu ifade etmişti. ABD, Avrupa ve Rusya’da insanları manipüle ettiğini savunduğu bu sayfaları, Facebook’ta istemediklerini söylemşti.

Kaynak: Reuters