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Kremlin'den önemli Astana açıklaması

Kremlin Basın Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye ve Rusya'nın Suriye konusunda farklı seviyelerde sürekli temas halinde olduğunu söyledi.

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Kremlinden önemli Astana açıklaması

Kremlin Basın Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova'da basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenmesi planlanan Suriye görüşmelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İsviçre'nin Cenevre kentindeki Suriye görüşmelerine ara verildiğini anımsatan Peskov, "Astana görüşmeleri, müzakere formatının yeniden başlaması ve güçlendirilmesine katkı sağlarsa bu olumlu bir gelişme olacaktır." dedi.

Sözcü Peskov, bu konuda Ankara ve Moskova arasındaki temaslara ilişkin soruya, "Türk ve Rus tarafları arasındaki koordinasyon farklı seviyelerde sürekli olarak yürütülüyor." karşılığını verdi.

Etiketler: Halep, kremlin, Astana
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