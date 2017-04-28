Kremlin'den Erdoğan-Putin görüşmesine ilişkin kritik açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 3 Mayıs'ta Soçi'de yapacağı görüşmede, ikili ilişkiler, Suriye krizi ve terörle mücadelede iş birliği gibi konuların gündeme gelmesinin beklendiği bildirildi.

Kremlin Basın Merkezinden Erdoğan-Putin görüşmesine ilişkin yapılan yazılı açıklamada, iki liderin Türkiye-Rusya ilişkilerini tüm boyutlarıyla ele alacağı belirtildi.

Açıklamada, Erdoğan ve Putin'in Suriye krizi, terörle mücadelede iş birliği ile bölgesel ve küresel konuları değerlendirmesinin beklendiği ifade edildi.

Putin-Merkel görüşmesi

Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 2 Mayıs'ta Soçi'de Almanya Başbakanı Angela Merkel ile de görüşeceği açıklandı.

Görüşmede Ukrayna krizi ile bölgesel ve küresel konuların değerlendirileceği kaydedildi.