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Kremlin'den ara bulucu ülkelere Gazze çağrısı

Gazze'de yaşanan katliam hakkında açıklama yapan Rusya; diğer ara bulucu ülkeler Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği (AB) ve Birleşmiş Milletler'e (BM) çağrıda bulundu.

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Kremlinden ara bulucu ülkelere Gazze çağrısı

Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov gazetecilere verdiği demeçte, Moskova 'nın çok sayıda Filistinlinin ölümünden endişe duyduğunu ve Kremlin'in durumu yakından izlediğini söyledi.

Özellikle ara bulucular dörtlüsünün (ABD, BM, AB ve Rusya)  bölgede gerginliğe yol açacak eylemlerden kaçınması gerektiğini söyleyen Peskov, durumun giderek endişe verici hale geldiğini ifade etti.

Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler'den oluşan Ortadoğu barış müzakerecileri dörtlüsü barış çabalarını teşvik etmek için görevlendirildi ancak herhangi bir sonuca ulaşılamadı.

Kaynak: Reuters

Etiketler: rusya, Peskov, katliam, israil, gazze
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