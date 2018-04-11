Kremlin'den ABD'ye mesaj: Müttefiklerini uyar, savaştan kaçın

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, ABD'nin Ortadoğu’da zaten kırılgan olan bir durumun istikrarını bozabilecek her şeyden kaçınacağını umduklarını söyledi.

Peskov, "ABD'nin, müttefiklerinin Suriye'ye herhangi bir müdahalede bulunmasına karşı çıkmasını umuyoruz. Daha önce olduğu gibi tarafların herhangi bir şey sebebiyle kışkırtılmaması gerekiyor" dedi. Rusya'nın Lübnan Büyükelçisi'nin, "ABD füzeleri havada vurulacak" açıklaması için ise yorum yapmadı.

Kremlin Sözcüsü ayrıca, Beşşar Esed rejiminin kimyasal silah saldırısını gerçekleştirdiği yönündeki iddiaların gerçeklere dayanmadığını ve olayla ilgili tarafsız bir soruşturma yapılmasını istediklerini bir kez daha tekrarladı.

Suriye'ye doğru kritik adımlar atılıyor

ABD İngiltere ve Fransa, Suriye'de onlarca kişinin hayatını kaybettiği kimyasal silah saldırısına karşı Suriye'yi vurup vurmama konusunda istişareler yapıyor.

Rusya ve ABD, dün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Suriye'deki kimyasal saldırılar hakkında uluslararası bir soruşturma için getirdikleri ayrı önerileri karşılıklı olarak engelledi.

ABD Başkanı Donald Trump Pazartesi günü yaptığı açıklamada, kimyasal silah saldırısının sorumlusunun belirlenmesinden sonra hızlı ve güçlü bir karşılık verileceğini söyledi. Trump, Suriye'yi izleyebilmek için hafta sonu programlarını iptal etti.

Fransa'da konuşan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Suriye'de kimyasal silah kullanılan saldırıya karşı yapılacak bir askeri operasyona, ülkesinin de katılabileceğini söyledi.

Rusya'nın Lübnan Büyükelçisi Alexander Zasypkin, Suriye'ye fırlatılacak her Amerikan füzesinin havada vurulacağını ve fırlatma rampalarının da hedef alınacağını söyledi.

Kaynak: Reuters