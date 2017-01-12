Kremlin'den ABD'nin asker sevkiyatıyla ilgili açıklama

Kremlin Basın Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD’nin, Polonya'da asker konuşlandırmaya başlamasıyla ilgili olarak, “Bu hareketler bizim çıkarlarımızı ve ulusal güvenliğimizi tehdit ediyor.” dedi.

Peskov, ABD’nin, Rus askeri gücüne ilişkin endişeleri ortadan kaldırmayı amaçlayan "Atlantik Kararlılık Operasyonu" kapsamında Polonya'da asker konuşlandırmasını gazetecilere değerlendirdi.

ABD’nin, Polonya’da asker konuşlandırmasının, Rusya’nın çıkarları ve ulusal güvenliği açısından tehdit unsuru olduğunu belirten Peskov, “Üstelik, Avrupa ülkesi bile olmayan üçüncü bir tarafın sınırımızın yakınlarında askeri varlığını arttırması söz konusu.” dedi.

Polonya’da ABD tarafından konuşlandırılan asker sayısının, mevcut gelişmeler doğrultusunda önemli olmadığını anlatan Peskov, “Bin veya 10 bin asker, önemli olan askeri varlığın artırılmasıdır.” ifadelerini kullandı.