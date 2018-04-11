Kremlin: Twitter diplomasisi içinde yer almayacağız

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye ve Rusya'yla ilgili Twitter mesajlarının ardından Moskova cephesinden açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilerin Trump'ın mesajlarıyla ilgili sorularına şu cevabı verdi:

"Twitter diplomasisi içinde yer almayacağız, daha ciddi yaklaşımdan yanayız. Daha önce de olduğu gibi, kırılgan olan bir duruma zarar verebilecek adımlar atmamanın önemli olduğuna inanmaya devam ediyoruz."

Trump, Twitter hesabından, "Rusya, Suriye'ye atılacak her füzeyi vuracağını söylemiş. O zaman hazır ol Rusya çünkü füzeler geliyor, hem de iyi, yeni ve akıllısından. Kendi halkını öldüren ve bundan zevk alan gaz katili hayvanla ortak olmayacaktınız." mesajını paylaştı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da Trump'a tepki olarak sosyal medya hesabından şunları söyledi:

"Akıllı füzelerin, teröristlere doğru uçması gerekiyor, topraklarında birkaç yıldır uluslararası terörizmle mücadele eden meşru hükümete değil. Evet, bu arada ve Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütünün (OPCW) müfettişleri şimdi akıllı füzelerin kimyasal uygulamaların tüm kanıtlarını yok edeceği konusunda uyarıldılar mı? Ya da tüm düşünce, provokasyonun izlerini akıllı füzelerle hızla örtmek ve uluslararası müfettişlerin delil olarak hiç bir şeyi aramamaları için mi?"

ABD Başkanı Trump, Twitter hesabından paylaştığı ikinci bir mesajda, Rusya'ya tepkisini yumuşattı.

"Rusya ile ilişkilerimiz Soğuk Savaş dönemi de dahil hiç olmadığı kadar kötü. Buna hiç gerek yok. Rusya'nın ekonomik olarak desteğe ihtiyacı var ki biz de bunu kolaylıkla sağlayabiliriz. Birlikte çalışmalıyız. Silah yarışını bırakalım."

Trump’ın "silah yarışını bırakalım" sözlerine karşılık Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova da "Harika bir fikir! Amerika'nın, kimyasal silahlarının imhasıyla başlayacak bir teklifi var." dedi.

Kaynak: TRT Haber