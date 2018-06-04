Kremlin: Trump - Putin zirvesine dair bir çalışma yok

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, ABD medyasında yer alan haberlere atıfta bulunarak, "Kremlin, Trump ve Putin arasında Mart ayında gerçekleşen telefon görüşmesinden bu yana zirve yapmaya yönelik herhangi bir talep almadı" dedi.

Sözcü Peskov çıkan haberler için, "ABD tarafından bir inisiyatif açığı arandığını hissediyoruz" yorumunu yaptı.

ABD medyasında yer alan haberlerde, Beyaz Saray'ın Rusya ile yapılacak zirvenin ilk aşamalarını başlattığı ve görüşmeye ABD’nin Rusya Büyükelçisi Jon Huntsman’ın aracı olduğu belirtilmişti.

Trump, geçtiğimiz Nisan ayında telefonda görüştüğü Putin'i Beyaz Saray'a davet etmişti.

Öte yandan daha önce Vladimir Putin'in yardımcısı Yuriy Uşakov, Kasım ayındaki G20 Zirvesi'nde, Putin ve Trump arasında toplantı düzenlenmesi konusunun gündeme gelmeyeceğini belirtmişti.

Kaynak: Reuters