Kremlin: Saldırı, Rusya ve Türkiye'yi birbirinden ayırmadı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Cumartesi sabahı Suriye'deki kimyasal silahların hedef alındığı operasyonu Türkiye'nin desteklemesi Rusya'nın ise kınamasına gönderme yaparak, "Bu saldırıyla Türkleri Ruslardan ayırdık" ifadelerini kullanması Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov'a soruldu.

Peskov, "Suriye'ye saldırı, Rusya ve Türkiye'yi (birbirinden) ayırmadı" dedi. Peskov, "Suriye'ye saldırı, Rusya ve Türkiye'yi (birbirinden) ayırmadı" dedi.



"Görüş farklılıkları iş birliğimize yansımıyor"

Sputnik'te yer alan habere göre Peskov, "Moskova ve Ankara'nın görüşlerinin bir dizi konuda birbirinden farklılık gösterdiği kimse için sır değil. Fakat bu durum, görüş alışverişi yapmaya ya da görüşlerimizdeki bu farklılıkları tartışmaya devam etmemizi engellemiyor" dedi.

Kremlin Sözcüsü şöyle devam etti:

"En önemlisiyse, bu farklılıklar, büyük ekonomik projeler ve diğer çeşitli projelerde iş birliğimizi pek çok açıdan geliştirmemize yansımıyor."

Çavuşoğlu: Rusya'yla ilişkilerimiz Macron'un sözleriyle bozulacak değil

Daha önce Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan da benzer bir açıklama gelmişti. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'le ortak basın toplantısında Macron'un ifadelerini değerlendiren Çavuşoğlu, "Farklı düşüncelerimiz olabilir ama Rusya'yla ilişkilerimiz Macron'un sözleriyle bozulacak değil" demişti.

Operasyon nasıl başladı?

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye rejiminin kimyasal silah kapasitesiyle ilgili hedeflerin vurulması talimatını vermişti.

Açıklamasından dakikalar sonra ABD, Fransa ve İnglitere, sabaha karşı 4 sıralarında başkent Şam ile Hama, Humus, Dera ve Süveyda kentlerindeki askeri noktaları bombalamıştı.

Duma katliamı sonrası operasyon sinyali

Trump, Beşşar Esed rejiminin 7 Nisan'da Duma'da sivillere kimyasal silahla saldırı düzenlemesinin ardından operasyon sinyali vermişti.

Trump, rejime verilecek tepkiyle ilgili masada pek çok askeri seçenek olduğunu, güçlü bir tepki göstereceklerini sözlerine eklemişti.

78 sivil kimyasal saldırıda can verdi

Esed rejiminin, Doğu Guta'da muhaliflerin kontrolündeki son nokta olan Duma ilçesinde sivil yerleşimlere düzenlediği kimyasal silah saldırısında, en az 78 sivil hayatını kaybetmişti.