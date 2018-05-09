Kremlin: Putin ABD'nin kararını derin kaygıyla karşılıyor

Kremlin Sözcüsü Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada Putin'in başkanlığında Güvenlik Konseyi toplantısının yapıldığını belirtti.

Toplantıda, ABD’nin, İran ile yapılan nükleer anlaşmadan çekilme kararının görüşüldüğünü belirten Peskov, “Böyle bir kararla ilgili olarak derin endişe dile getirildi ve bir kez daha bu belgenin (İran nükleer anlaşması) önemi vurgulandı.” ifadelerini kullandı.

Trump, ülkesinin İran'la nükleer anlaşmadan ayrılacağını açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin İran'la nükleer anlaşmadan ayrılacağını ve 2015'te askıya alınan İran ekonomik yaptırımlarının en güçlü şekilde yeniden hayata geçirileceğini açıkladı.

ABD Başkanı Trump, uzun zamandır dünya kamuoyunda merakla beklenen İran kararını Beyaz Saray'da düzenlediği basın açıklamasıyla duyurdu.

Trump, 2015'te yapılan nükleer anlaşmanın İran tarafından kendi amaçları için kullanıldığını savunarak, "Öyleyse bugün ABD'nin İran'la nükleer anlaşmadan ayrılacağını ilan ediyorum. Tahran'a en üst düzey ekonomik yaptırımları yeniden getireceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: TRT Haber