  • 06 ARALIK 2017, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Kar Yağışlı
Hafif Kar Yağışlı
  • DOLAR 3.859
    EURO 4.558
  • BIST 105943.7
    ALTIN 157.123
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Kremlin 'Kudüs' konusunda endişeli

Kremlin 'Kudüs' konusunda endişeli

Kremlin Sözcüsü Peskov, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması halinde "durumun daha karmaşık" hale gelmesinden duyulan endişeyi dile getirdi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Kremlin Kudüs konusunda endişeli

İLGİLİ HABERLER

Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın dün Kudüs'ün statüsüyle ilgili son dönemde yaşanan gelişmeleri değerlendirdiklerini hatırlattı.

Kudüs'ün statüsüyle ilgili son gelişmeleri “karmaşık” olarak niteleyen Peskov, “Böyle bir adımın atılması halinde durumun daha da karmaşık hale gelmesinden endişe ediyoruz.” dedi.

Peskov, henüz resmi olarak duyurusu yapılmamış bir karar üzerine fazla yorum yapmak istemediklerini sözlerine ekledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından bir süre önce yapılan açıklamada, Rusya'nın, Batı Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığı, Doğu Kudüs'ün ise gelecekte bir Filistin devletinin başkenti olması gerektiğine inandığı belirtilmişti.

AA 

Etiketler: Kremlin Sözcüsü Peskov, abd, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER