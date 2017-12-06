Kremlin 'Kudüs' konusunda endişeli

Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın dün Kudüs'ün statüsüyle ilgili son dönemde yaşanan gelişmeleri değerlendirdiklerini hatırlattı.

Kudüs'ün statüsüyle ilgili son gelişmeleri “karmaşık” olarak niteleyen Peskov, “Böyle bir adımın atılması halinde durumun daha da karmaşık hale gelmesinden endişe ediyoruz.” dedi.

Peskov, henüz resmi olarak duyurusu yapılmamış bir karar üzerine fazla yorum yapmak istemediklerini sözlerine ekledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından bir süre önce yapılan açıklamada, Rusya'nın, Batı Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığı, Doğu Kudüs'ün ise gelecekte bir Filistin devletinin başkenti olması gerektiğine inandığı belirtilmişti.

AA