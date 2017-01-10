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Buradasınız : » » Kremlin Basın Sözcüsü Peskov'dan 'Suriye görüşmeleri' açıklaması

Kremlin Basın Sözcüsü Peskov'dan 'Suriye görüşmeleri' açıklaması

Kremlin Basın Sözcüsü Peskov, "Görüşmelerin ne kadar süreceği henüz belli değil. Hazırlıklar oldukça gergin bir şekilde yürütülüyor." dedi.

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Kremlin Basın Sözcüsü Peskovdan Suriye görüşmeleri açıklaması
Kremlin Basın Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenmesi planlanan Suriye görüşmelerine ilişkin hazırlıkların devam ettiğini söyledi.
 
Peskov, Rus basınına yaptığı açıklamada, "Görüşmelerin ne kadar süreceği henüz belli değil. Hazırlıklar oldukça gergin bir şekilde yürütülüyor. Şimdilik başka bir detay veremem. Rusya hazırlık çalışmalarına uzman düzeyinde katılıyor." dedi.
 
ABD'nin yeni yaptırım kararı
 
Peskov, ABD'nin "Magnitsky Listesi"ne 5 Rus vatandaşını daha ekleme kararını, Washington-Moskova ilişkilerinin bozulması yönünde atılan bir başka adım olarak nitelendirdi.
 
Yaptırım kararlarının, iki ülkenin çıkarına olmadığını ifade eden Peskov, yaptırımlara rağmen Washington ile diyalog kurmaya hazır olduklarını söyledi.
 
Peskov, ABD'de bazı senatörlerin Rusya'ya karşı geniş kapsamlı yaptırım taslağı hazırladığı yönündeki haberlere ilişkin de "Bu ABD'nin iç meselesidir. Ama biz burada ülkelerimiz arasındaki diyaloğu ortadan kaldırma ve ilişkilerimizin geleceğine darbe üstüne darbe vurma çabası görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu. AA
 
Etiketler: kremlin, Peskov, Suriye görüşmeleri, rusya, abd
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