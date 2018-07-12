Kremlin, ABD'yi Avrupa'ya baskı yapmakla suçladı

Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Almanya'nın enerji alanında "Rusya'nın esiri" olduğuna yönelik sözlerine yanıt verdi.

Rusya’nın uzun süredir Avrupa’nın enerji güvenliğine katkı yaptığını savunan Peskov, “Boru hatları ile iletilen doğalgazdan başka daha güvenilir hiçbir enerji kaynağı yoktur.” dedi.

Peskov, Kuzey Akım 2 ile Almanya’nın Rusya’ya daha fazla bağımlı hale geleceği eleştirilerini değerlendirdi.

“Buna katılamayız, çünkü boru hatları ile doğalgaz iletimi bir ülkeyi diğeri bağımlı hale getirmez, her iki ülke de birbirine ortak bir şekilde bağımlı hale gelir. Bu da istikrarı ve farklı alanlarda ortak çıkarların olduğu gelişmeleri garanti altına alır.”

Trump’ın, Kuzey Akım 2 projesine yönelik sözlerini de eleştiren Peskov, “Her iki Kuzey Akım boru hattı da tümüyle ticari projelerdir. Bu projelere yönelik saldırıları, adil olmayan bir rekabetin manifestosu olarak değerlendiriyoruz. ABD, kendi LNG’sini satabilmek için Avrupa’ya baskı yapıyor.” dedi.

Peskov, Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 16 Temmuz’da Helsinki’de bir araya geleceğini anımsatarak, “Görüşme zaten ilişkilerimizin karmaşık olduğu bir dönemde gerçekleşecek. Bu tür açıklamaların görüşmeyi daha da karmaşık bir hale getireceğini düşünmüyorum.” diye konuştu.

Trump, NATO Zirvesi için bulunduğu Brüksel’de dün yaptığı açıklamada, Almanya'nın Rusya ile petrol ve doğalgaz anlaşmaları yapmasını "çok yakışıksız" olarak niteleyerek, "Almanya enerji için Rusya'ya yüksek düzeyde ödemeler yapıyor. Bu nedenle Almanya, Rusya'nın bir esiri." yorumunu yapmıştı.

Almanya, 2016'da ithal ettiği yaklaşık 50 milyar metreküplük doğalgazla Rusya'nın en büyük müşterisi konumunda.

Kaynak: AA