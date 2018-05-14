Kremlin: ABD'nin Kudüs hamlesi korkutucu

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada, "ABD'nin İsrail'i memnun eden ancak Filistinlileri kızdıran bu taşınma girişimi, Ortadoğu'daki gerginliği artıracak bir adım. Gelişmeleri izliyoruz" dedi.

Trump'ın provokatif kararı

ABD Başkanı Donald Trump, onlarca yıllık ABD politikası ve uluslararası uzlaşıdan saparak 6 Aralık 2017'de Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımış ve şu ana kadar Tel Aviv'de bulunan büyükelçiliklerini Kudüs'e taşıyacaklarını açıklamıştı. Trump'ın tek taraflı kararı İsraillileri memnun ederken Filistinlileri kızdırmış, karara uluslararası toplum tepki göstermişti.

ABD büyükelçiliğinin, yeni bina inşa edilene kadar Kudüs'teki bugün açılacak başkonsolosluğu geçici merkez olarak kullanması bekleniyor.

Kaynak: Reuters