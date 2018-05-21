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Kraliyet düğünü Alman medyasını karıştırdı

Alman televizyon kanalı ZDF'nin, Amerikalı aktris Meghan Markle'ın Prens Harry ile düğününü aktarırken kullandığı bazı ifadeler, Almanya’da ırkçılık tartışmalarına neden oldu.

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Kraliyet düğünü Alman medyasını karıştırdı

ABD'li aktris Meghan Markle ile İngiliz Prens Harry'nin düğününü canlı aktaran Alman televizyon kanalı ZDF'nin yorumcularının sarf ettiği bazı ifadeler, ırkçılık tartışmalarını beraberinde getirdi.

DW Türkçe'de yer alan habere göre, dört sunucunun Meghan Markle ve siyahi konukları tekrar tekrar "egzotik" diye nitelendirmesinin yanı sıra kullandığı şu ifadeler tepkilere neden oldu:

  • "Meghan her zaman bir Barbie bebek ailesi istemişti. Ancak (melez Barbielerden ziyade) sadece beyaz ve siyah Barbie aileleri mevcuttu."
  • "Soru: Meghan'ın annesinin saçı rasta mı? Yanıt: Bir şekilde düzleştirilmiş kıvırcık saç. Meghan da muhtemelen bunu sürekli olarak yapıyor."
  • "Koro şarkılarını müthiş güzel, siyah bir tarzda söyledi."

Yorumcuların aynı zamanda Markle'ı, ünlü eşleriyle evlenmeden önce başarılı kariyere sahip olması bakımından Amal Clooney ve Victoria Beckham'la karşılaştırması da tepki çekti.

"İzleyiciler ve katılımcılar için saygı yoktu"

Birçok sosyal medya kullanıcısı ve gazeteci, Cumartesi günkü yayındaki ifadeleri ve üslubu sert bir biçimde eleştirdi.

Die Welt yazarı Nicola Erdmann, "Yayın Meghan'ın kökeniyle ilgili sorunlu ifadeler, maço bir üslup ve klişelerle doluydu. İzleyiciler ve katılımcılar için saygı yoktu" yazdı.

Huffington Post Almanya yazarları Lennart Pfahler ve Josh Groeneveld ise, "Bu kanal Meghan Markle'ın siyah olduğunu vurgulamaktan yorulmuyor. Siyah, siyah, siyah... Şapkalar hakkında konuşmaya dönebilir miyiz acaba?" dedi.

ZDF'den açıklama

ZDF tepkiler üzerine Spiegel'e, "Bazı izleyiciler bizi telefonla arayarak sorular sordu, aynı zamanda yayının çeşitli boyutlarıyla ilgili övgü ve eleştiri de aldık" açıklamasını yaptı.

Etiketler: ZDF, Prens Harry, megan markle, kraliyet düğünü, ırkçılık, alman basını
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