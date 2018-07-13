Kraliçe 2. Elizabeth 12 ABD Başkanı gördü, 11'iyle tanıştı

2. Elizabeth, İngiliz Milletler Topluluğu üyesi elli üç ülkeden on altısının kraliçesi. 6 Şubat 1952'de tahta çıktığından beri 12 ABD Başkanı'nın dönemine tanık oldu.

"Harry Truman, Dwight D Eisenhower, John F. Kennedy, Lyndon B Johnson, Richard Nixon, Gerald Ford, Jimmy Carter, Ronald Reagan, George Bush, Bill Clinton, Barack Obama ve Donald Trump."

Bunların arasından sadece Lyndon B. Johnson ile tanışmadı. Kraliçe, Donald Trump ile bugün tanışacak.

İlk tanıştığı ABD Başkanı Harry Truman

Harry Truman, 1951'de Kraliçe'nin bir prenses olduğu dönemde onunla ilk tanışan ABD Başkanı'ydı.

Yedi yıl sonra Dwight D Eisenhower İngiltere'yi ziyaret etti.

John F. Kennedy ve eşi Haziran 1961'de başkanlığına altı ay kala İngitere'yi ziyaret etti. Kraliçe o zamanlar 35 yaşındaydı. Buckingham Sarayı'nda bir devlet ziyafeti düzenlendi ve göz alıcı çiftin ziyareti The Crown TV dizisinde dramatize edildi.

İki yıl sonra, 22 Kasım 1963'te Kennedy Dallas'ta suikasta öldürüldü.

1963'ten 1969'a kadar hizmet veren Lyndon B. Johnson, Kraliçe ile asla tanışmayan tek ABD başkanıydı.

Kraliçe, muhtemelen Kennedy'nin cenazesinde Johnson'la tanışabilirdi. Ancak o zamanlar beş aylık hamileydi, bu yüzden kraliçenin yerine Prens Philip gitti.

Gerald Ford ile akşam yemeğinde dans

Richard Nixon, Şubat 1969'da, başbakan Harold Wilson'ı ziyareti sırasında, Buckingham Sarayı'nda Kraliçe ile öğle yemeği yedi.

Nixon, Watergate skandalından beş yıl sonra istifa etti.

Gerald Ford, göreve geldiğinde iki buçuk yıl boyunca İngiltere'yi ziyaret etmedi. Ancak Kraliçe, Temmuz 1976'da bir ziyaret sırasında onu göletin diğer tarafında karşıladı. Çift, Beyaz Saray'da bir akşam yemeğinde dans etti.

Jimmy Carter, 1977 yılının Mayıs ayında Buckingham Sarayı'ndaydı.

Ronald Reagen'a onursal şövalyelik verdi

Kraliçe ile "özel ilişki" için diğerlerinden daha fazla şey yapan başkan Ronald Reagan'dır. 1980'lerde Londra'da üç kez Kraliçe ile buluştu. Reagan'ın ilk kraliyet buluşması, 1982 yılında Windsor Kalesi'nde yapıldı.

1989'da Beyaz Saray'dan ayrıldıktan sonra Kraliçe ona onursal bir şövalyelik verdi.

Kraliçe ile tanışan sekizinci başkan George Bush'du. Mayıs 1989'da yemin töreninden sonra Kraliçe ile tanıştı.

Kraliçe iki yıl sonra ABD'yi ziyaret etti, ancak Beyaz Saray'ın dışındaki çimlerde bir konuşma yapmak için ayağa kalktığında, Bush için hazırlanan mikrofona uzanamadı. Bu olay Kraliçe'yi de güldürdü.

Bill Clinton,birçok kez (1994, 1995 ve Aralık 2000) Kraliçe ile görüştü.

Barack Obama ve Donald Trump

Barack Obama, Birleşik Krallık'ı ziyaret edip 2009'da Kraliçe ile tanıştı.

Obama, Nisan 2016'da son ziyareti sırasında, helikopterinde Kraliçe ile birlikte Windsor Kalesi'ne inişe geçti ve Prens Philip ile birlikte selam verdi.

Kraliçe, bugün Donald Trump ile de tanışacak.

Kaynak: Sky News, Associated Press