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Buradasınız : » » Kral Selman'dan Trump'a 'İran' desteği

Kral Selman'dan Trump'a 'İran' desteği

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in, ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni İran stratejisini memnuniyetle karşıladığı bildirildi.

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Kral Selmandan Trumpa İran desteği

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in, ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni İran stratejisini memnuniyetle karşıladığı bildirildi.

Suudi Arabistan'ın resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, Kral Selman, Trump ile telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede, Kral Selman'ın Trump tarafından cuma günü duyurulan yeni İran stratejisine ilişkin "Terör ve aşırıcılığı sonlandıracak tutumlar takınmamız ve bunların birinci destekçisi İran'a karşı çabaları birleştirmemiz gerekiyor." dediği belirtildi.

Kral Selman, ayrıca Suudi Arabistan'ın, Trump'ın duyurduğu yeni İran stratejisini "desteklediğini ve memnuniyetle karşıladığını" vurguladı.

Trump'ın yeni stratejiyle ilgili açıklaması

Ülkesinin İran'la ilgili yeni stratejisini açıklayan ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin İran'la nükleer anlaşmadan şimdilik ayrılmayacağını belirterek, "Eğer Kongre ve müttefiklerimizle bir çözüme ulaşamazsak o zaman anlaşma iptal edilecek. Anlaşma inceleme altındadır ve herhangi bir zamanda bizim katılımımız, Başkan olarak tarafımdan iptal edilebilir." ifadelerini kullanmıştı.

Trump, İran Devrim Muhafızları'nı "teröre destek verdiği" gerekçesiyle yaptırım listesine aldıklarını bildirmişti.

Etiketler: Trump, Suudi Arabistan, ruhani, Kral Selman, iran yaptırım, iran, abd
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