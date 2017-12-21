Kral Selman ile Trump telefonda görüştü

Görüşmede ABD Başkanı Trump, Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a yönelik balistik füze saldırısını kınadı.

Ülke güvenliği ve istikrarına açıkça müdahale sayılan bu eylemin "kabul edilemez" olduğunu belirten Trump, ABD'nin ulusal güvenliğin hedef alındığı tüm saldırılar karşısında Suudi Arabistan'ın yanında yer aldığını belirtti.

Görüşmede iki lider, Yemen'deki Husilere füze temin eden İran rejiminin, Suudi Arabistan ve bölge güvenliğini tehdit eden eylemlerinden dolayı sorumlu tutulması gerektiğini vurguladı. Kral Selman ile Trump, bu noktada Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin ilgili kararlarının uygulanmasını istedi.

Ayrıca ikili, Yemen halkına yönelik insani yardım çalışmalarına destek verilmesi gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA