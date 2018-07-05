Kosta Rika'da taksiciler Uber'i protesto etti

Kosta Rika San Jose'de son zamanlarda pek taksi çağırılmıyor. Taksi şoförleri, bunun uluslararası bir ulaşım aracı olan Uber yüzünden olduğunu düşünüyor. Bu nedenle yüzlerce şoför, Cumhurbaşkanlığı Sarayı önünde Uber'i protesto etti.

"Uber git!" gibi sloganlar atan taksicilerden biri olan Juan Carlos Valerin, Uber'in onlar için gelirlerinin yüzde 70'ini kaybetmek anlamına geldiğini söyledi ve şöyle konuştu:

"Bizi gerçekten etkiliyor. Müşterinin azlığından dolayı birçok meslektaşımız intihar etti."

Bir diğer taksi şoförü Guillermo Vindas ise temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak duruma geldiğini anlatarak, "Bu araba için 390 dolar ödemek zorundayım ve param yok. Çoğu meslektaşım evini, arabasını kaybetmek üzere" dedi.

Böylece, Kosta Rika da UBER'e karşı direnen ülkelerin uzun listesine katıldı.

Kaynal: AFP