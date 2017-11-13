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Kosta Rika 6,8 büyüklüğünde depremle sallandı

Kosta Rika'da 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Kosta Rika 6,8 büyüklüğünde depremle sallandı

Orta Amerika ülkesi Kosta Rika, 6,8 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı.

Kosta Rika Volkanik ve Sismolojik Gözlem Merkezi, merkez üssü Puntarenas bölgesine bağlı Jaco kentinin 23 kilometre güneybatısındaki depremin yerel saatle 20.28'de (TSİ 05.28) kaydedildiğini açıkladı.

10 kilometre derinlikteki depremin ardından 10 dakika içinde aynı bölgede 5,1 ve 4,1 büyüklüğünde iki artçı sarsıntı kaydedildi.

Deprem sonucu can ya da mal kaybı yaşanıp yaşanmadığına ilişkin açıklama yapılmadı.

Yerel basındaki haberlere göre, Pasifik Okyanusu Tsunami Uyarı Merkezi, depremin ardından tsunami uyarısı yapmadı.

Kaynak: TRT Haber/ AA

Etiketler: tsunami, orta amerika, Kosta Rika, deprem
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