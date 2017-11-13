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Kosta Rika 6,5 büyüklüğünde depremle sallandı

Kosta Rika'da 6,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Kosta Rika 6,5 büyüklüğünde depremle sallandı

Orta Amerika ülkesi Kosta Rika, 6,5 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. Kalp krizi geçiren 2 kişi hayatını kaybetti.

Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi, depremin merkez üssünün, Jaco (YAKO) kasabası olduğunu açıkladı.

Deprem, yerel saatle sabah 8:28'de, yerin 20 kilometre derinliğinde meydana geldi. Depremin ardından 10 dakika içinde aynı bölgede 5,1 ve 4,1 büyüklüğünde iki artçı sarsıntı kaydedildi.

Yerel basındaki haberlere göre, Pasifik Okyanusu Tsunami Uyarı Merkezi, depremin ardından tsunami uyarısı yapmadı.

Sarsıntı komşu ülkeler Nicaragua ve Panama'da da hissedildi. 

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: tsunami, orta amerika, Kosta Rika, deprem
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