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Kosovalı eski başbakan gözaltına alındı

Kosova'nın eski başbakanlarından Ramush Haradinaj, Fransa'da gözaltına alındı.

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Kosovalı eski başbakan gözaltına alındı
Kosova'daki savaşta Kosova Kurtuluş Ordusu'nun (UÇK) Dukagjin bölgesinin komutanlığını yapan ve halen muhalefetteki "Kosova Geleceği İçin İttifak"ın (AAK) genel başkanlığı görevini sürdüren Haradinaj'ın, Sırbistan makamlarının çıkardığı uluslararası yakalama kararı nedeniyle gözaltına alındığı bildirildi.
 
AAK Milletvekili Time Kadrijaj yaptığı açıklamada, Haradinaj'ın gözaltına alındığının ailesi tarafından da doğrulandığını ifade etti.
 
AAK'den yapılan açıklamada ise Haradinaj'ın Sırbistan tarafından 2004 yılında çıkarılan yakalama kararı doğrultusunda, Fransa'nın doğusundaki Basel-Mulhouse-Freiburg Havalimanı'nda gözaltına alındığı belirtilirken, bunun adaletsiz ve kabul edilemez bir eylem olduğu kaydedildi.
 
Açıklamada, Haradinaj'ın serbest bir şekilde seyahat etmesinin sağlanması için Fransız makamlarına çağrıda bulunulurken, AB ülkelerinden de Kosovalı yetkililerin serbest bir şekilde dolaşımının engellenmemesi talep edildi.
 
Haradinaj, 2015 yılında da aynı yakalama emri nedeniyle Slovenya'da gözaltına alınmış, ardından serbest bırakılmıştı.
 
Etiketler: Kosova, fransa, ramush haradinaj
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