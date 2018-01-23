Kosova'dan destek mesajı: Afrin operasyonu, barışın habercisidir

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Afrin'deki terör örgütü PYD/YPG'ye yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatının ardından, Kosova Demokratik Türk Partisi - KDTP Genel Başkanı ve Kosova Kamu Yönetimi Bakanı Mahir Yağcılar bir mesaj yayınladı.

Bölgedeki gelişmelere bakıldığında harekatın kaçınılmaz olduğunu vurgulayan Yağcılar, "Türkiye'nin bütünlüğü için ve bölgedeki halklar için önemli karardır, barış ve istikrarlığın habercisidir." dedi.

Yağcılar, "Çünkü o bölge, çeşitli terörist grupların eylemlerinden dolayı normal yaşam şartlarından maruz kalmıştır. Dolayısıyla hem Türkiye'nin hem de ordaki ahali açısından o bölgenin teröristlerden temizlenmesi, genel güveni sağlama anlamını taşımaktadır ve geleceğe dair istikrarlığın tesisini sağlamaktadır." diye konuştu.

"Türk askeri her yerde barışı ve huzuru sağlar"

"Afrin'deki güven ortamının hakim sağlanmasıyla beraber Türk devletinin en kısa sürede bu bölgeye kalkınma ve yeni perspektif getireceğine inanmaktayım." diyen Yağcılar sözlerine şöyle devam etti:

"Türk askerinin her yerde barış ve huzurun sağladığını bilerek, bu harekatın adı olduğu gibi oradaki ahali ve dünya kamuoyu tarafınca da zeytin dalı olarak algılanması gerekmektedir. Elbette her yer için barış ve huzurun hakim olması en ideal çözümdür. Ancak ideal çözüme ulaşma her tarafın asıl amacı ve uğraşıları olmalıdır. Dolayısıyla hiçbir devlettin güvenliği ve bütünlüğü tehdit altına bırakılamaz, özellikle de terörist gruplar tarafınca tehditler kabul edilemez. Bu bağlamda "Zeytin Dalı" harekatıyla en kısa süre içerisinde hem Türkiye hem de orada yaşayan ahali için güvenli, istikrarlı ve bir barış bölgesinin oluşturulmasını dilerim."

Kaynak: DHA