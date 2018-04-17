  • 17 NISAN 2018, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 4.099
    EURO 5.073
  • BIST 108744.79
    ALTIN 177.52
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Kosova'daki FETÖ'cülerin banka hesapları donduruldu

Kosova'daki FETÖ'cülerin banka hesapları donduruldu

Kosova’daki FETÖ terör örgütüne yakınlığıyla bilinen Mehmet Akif Koleji'nin bazı çalışanları, özel banka hesaplarının dondurulduğuna dair kısa mesaj aldı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Kosovadaki FETÖcülerin banka hesapları donduruldu

Kosova'daki kallxo.com isimli yerel medyada yapılan habere göre, Mehmet Akif Koleji'nin çalışanları bu sabah yerel bir bankadaki özel banka hesaplarının dondurulduğuna dair kısa mesaj aldı.

Haberde yer alan iddiaya göre, kısa mesajda, söz konusu kişilerden hesaplarını kapatmak ve gerekli prosedürleri tamamlamak için banka şubesine gelmeleri talep edilip, bu hesapların 30 gün sonra kapatılacağı bilgisi paylaşıldı.

Mehmet Akif Koleji Müdürü Nazmi Ulus da kallxo.com'a yaptığı açıklamada, çalışanlarının bir bölümünün hesaplarına ulaşmada sıkıntı yaşadıklarını doğruladı.

Mehmet Akif Koleji, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yakınlığıyla biliniyor.

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) Kosova istihbaratıyla etkin iş birliği içinde gerçekleştirdiği operasyonda, Türkiye'de aranan terör örgütü FETÖ/PDY'nin 6 üst düzey mensubu yakalanarak 29 Mart'ta Türkiye'ye getirilmişti.

MİT'in FETÖ'nün Balkan ayağına ağır darbe indirerek Türkiye'ye getirdiği 6 kişi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerine teslim edilmişti.

Kaynak: AA

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER