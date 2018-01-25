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Buradasınız : » » Kosova'da 'Zeytin Dalı Harekatı' için zafer duası

Kosova'da 'Zeytin Dalı Harekatı' için zafer duası

Kosova’nın güneybatısındaki Prizren'de, Türk Silahlı Kuvvetlerince Suriye'nin Afrin bölgesinde başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için dua edildi.

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Kosovada Zeytin Dalı Harekatı için zafer duası

Prizren’in Şadırvan Meydanı’ndaki Sinan Paşa Camisi’nde yatsı namazından sonra program düzenlendi.

Programa, Türkiye’nin Priştine Büyükelçisi Kıvılcım Kılıç, Prizren Başkonsolosu Eylem Altunya ve Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Milletvekili Fikrim Damka'nın yanı sıra Kosova Barış Gücü (KFOR) bünyesinde görev yapan Türk askerleri ile kadınlar katıldı.

Afrin'deki harekatın başarılı olması için Fetih Suresi okundu, dualar edildi.

Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı din görevlisi Mustafa Tombaş yaptığı konuşmada, “Bu savaş hepimizin savaşı, yanı başımızda olan yangından hepimiz sorumluyuz. Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam Müslüman tarifini yaparken 'Dünyanın öbür ucunda da olsa ayağına diken batan kardeşinin acısını hisseden kişidir Müslüman' buyurmaktadır.” dedi.

Fetih suresinin okunmasının nedenine değinen Tombaş, “Fetih derken aslında amacımız gönüllerin fethidir. Zaten bu akşam bu kalabalık buradayken demek ki biz gönülleri fethetmişiz.” diye konuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: Zeytin Dalı Harekatı, Kosova, dua
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