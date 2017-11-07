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Buradasınız : » » Kosova'da Türkçe kursu sertifikaları dağıtıldı

Kosova'da Türkçe kursu sertifikaları dağıtıldı

Prizren Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından Kosova'nın güneybatısındaki Prizren'e bağlı 2 Boşnak köyünde Türkçe kursu sertifika dağıtım töreni düzenlendi.

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Kosovada Türkçe kursu sertifikaları dağıtıldı

Pouske ve Manastirica köylerindeki ilköğretim okullarında düzenlenen törenlerde yaklaşık 60 öğrenci, Prizren YEE ile iş birliğinde düzenlenen Türkçe kursunun sertifikalarını aldı.

Sertifika dağıtım törenlerine, YEE Priştine Müdürü Mehmet Ülker, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Ülker, burada yaptığı konuşmada, elde ettikleri başarılardan dolayı öğrencileri tebrik etti.

Gelecekte de kursların devam etmesini umduğunu belirten Ülker, bu tür kursların 2 toplum arasındaki dostluk ve kardeşlik bağları için vesile olması temennisinde bulundu.

Manastirica köyünün okul müdürü Zijad Kulici, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkçe kursuyla ilgili talebin okulun öğrenci ve velileri tarafından geldiğini belirtti. Kulici, YEE'nin destekleriyle Türkçe kursunun bu yıl üçüncüsünün düzenlendiğini söyledi.

YEE ülkede bulunan merkezlerinin yanı sıra farklı okullarla iş birliğiyle de Türkçe kursları düzenliyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Kosova, Türkçe kursu sertifikaları
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