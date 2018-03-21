  • 21 MART 2018, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Kosova'da muhalif vekillerden gaz bombası

Kosova'da muhalif vekillerden gaz bombası

Kosova Meclisi'nde Kosova ile Karadağ arasındaki sınırın yeniden belirlenmesi anlaşmasının oylanacağı olağanüstü oturum sırasında, muhalefet vekilleri gaz bombası fırlattı.

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Kosovada muhalif vekillerden gaz bombası

Kosova Meclis Başkanı Kadri Veseli, Kosova Demokratik Birliği (LDK) meclis grubunun sunduğu Kosova-Karadağ sınır anlaşmasının onaylanması hakkındaki yasa tasarısı değişikliğini oylamaya sundu.

"Kendin Karar Al Hareketi" milletvekilleri de oylamayı engellemek amacıyla iki kez gaz bombası atarak, oturuma ara verilmesine neden oldu. İlk gaz bombasının atılmasından sonra oturuma ara verilmesiyle genel kurul salonunu terk eden milletvekilleri, yaklaşık 1 saat sonra tekrar içeri girdiklerinde ikinci gaz bombası atıldı.

İkinci kez ara verilen oturumun ne zaman başlayacağı henüz açıklanmadı.

Konuyla ilgili dün öğleden sonra başlayan meclis genel kurul oturumu yaklaşık 9 saat sürdükten sonra gece geç saatlerde bitmiş, oylama bugüne ertelenmişti.

Kosova muhalefeti 2 yıl önce de meclis oturumunda gaz bombası kullanarak Kosova-Karadağ sınırının yeniden belirlenmesi anlaşmasının onaylanmasına engel olmuştu.  

Kaynak: AA

Etiketler: meclis, Kosova, gaz bombası
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