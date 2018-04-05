Kosova Başbakanı Haradinac: AB ve ABD'nin anlayışına sığınıyorum

6 FETÖ üyesinin MİT tarafından yapılan operasyonla Türkiye'ye getirilmesinin yankıları devam ediyor.

Kosova Başbakanı Ramuş Haradinac operasyonla ilgili "ABD ve Avrupa Birliği'ne bu olayın bir hata olduğunun güvencesini verdim, onların anlayışına sığındığımı söyleyerek bunu telafi edeceğimi belirttim" dedi.

Komisyon kuruluyor

Kosova Parlamentosu oylama sonucunda, 6 FETÖ'cünün gözaltına alınması ve Türkiye'ye gönderilmesini araştırmak için komisyon kuracak.

120 koltuklu parlamentonun konuyla ilgili olağanüstü toplanmasını sağlayan Kosova'nın muhalif partisi Kosova Demokratik Ligi'nden (LDK) Avdullah Hoti, "içlerinde öğretmenler ve okul yöneticileri olan 6 Türk'ün gözaltına alınmasından ötürü şoke olduğunu" söyledi.

Hoti, "Priştine'deki yetkililer tarafından sorgulanmak yerine aceleyle Türkiye'ye gönderildiler" yorumunu yaptı.

Kosova medyasında da tartışılıyor

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) Kosova’da operasyonla yakalayıp Türkiye’ye getirdiği Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 6 üst düzey mensubuyla ilgili haberler, Kosova televizyonlarında geniş yer bulmuş ve tepki toplamıştı.

Kosova Başbakanı Haradinac, konuyla ilgili kendisine bilgi verilmediğini savunmuş, İstihbarat Şefi ve İçişleri Bakanı'nı görevden almıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kosova Başbakanı'na tepki göstermişti.

#SONDAKİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: [MİT'in Balkanlardaki FETÖ operasyonu] Kosova'nın Başbakanı Türkiye'ye darbe yapanları koynunda nasıl besler? Bunun hesabını sen de vereceksin.https://t.co/VS8B4eie6m pic.twitter.com/qkWav1kJnE — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 31 Mart 2018

Kaynak: Reuters