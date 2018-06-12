İtalya hükümeti, Libyalı 629 göçmeni taşıyan kurtarma gemisine ülkenin tüm limanlarını kapatmış, Malta hükümetinin de reddettiği kurtarma gemisi, Akdeniz sularında mahsur kalmıştı.

Fransa, İtalya ve Malta'nın bu insanlık dramına karşı sessiz duruşunun ardından Fransa'ya bağlı Korsika Adası, göçmenleri taşıyan kurtarma gemisine kucak açtı.

Kurtarma gemisini Korsika kabul etti

Korsika Yürütme Konseyi Başkanı Gilles Simeone, önceki gün sivil toplum kuruluşu SOS Mediterranee'nin bulduğu 629 kaçak göçmenle ilgili yaptığı açıklamada, "Aquarius" adlı gemideki göçmenlerin, temel ihtiyaç maddelerinin bulunmaması ve olumsuz hava şartları nedeniyle zor durumda olduklarına dikkat çekti.

Simeone, "Bu acil durum karşısında Korsika Yürütme Konseyi, SOS Mediterranee'ye Aquarius gemisini limanlarından birine kabul etme teklifi yaptı" dedi.

Korsika Meclis Başkanı Jean-Guy Talamoni de, durumun çok acil olduğunu ve derhal müdahale edilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Bastia veya Ajaccio limanları gemiyi kabul edebilir, şimdilik tek endişemiz teknik konular. Vali ile telefonda görüştüm. Yanıt bekliyorum" diye konuştu.

Sosyal medya üzerinden karara eleştiri

Bu arada Fransa'nın sessizliği eleştiri konusu olmaya devam ediyor.

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, kendini insan hakları ülkesi olarak tanımlayan Fransa'nın, göçmenlerin dramı karşısında sessiz kalışını eleştirdi.

Sosyal medya kullanıcıları, "Fransa yönetimine, İspanya ve İtalya arasında, yüzlerce limana sahip ve adı Fransa olan bir ülke olduğunu hatırlatalım" adlı bir kampanya başlattı.

Fransa Hükümet Sözcüsü Benjamin Griveaux ise, "Fransa üzerine düşeni yaptı" diyerek ülkesinin yeteri kadar göçmene kapılarını açtığını iddia etti.

İtalya ve Malta arasında kriz

İtalya, göçmenlerin bulunduğu Acquarius gemisinin limanlarına yanaşmasına izin vermemiş ve Malta'dan, geminin Valletta Limanı'na girişine izin vermesini istemişti. Malta’nın bunu reddetmesi ve tarafların birbirlerini eleştirmesi, iki ülke arasında krize sebep olmuştu.

Kaynak: Reuters, AA